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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.03.2022 10:56
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

tiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri B Grubu
Karar Tarihi 08.03.2022
Genel Kurul Tarihi 31.03.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Emniyet Evleri Mh. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.
2 - Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
3 - Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların görüşülüp onaylanması.
4 - Temenni ve kapanış.
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 08.03.2022 tarihli toplantısında Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili B Grubu Olağan Genel Kurul Toplantısının 31 Mart 2022 Perşembe günü saat 11:00'da yapılmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008062


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Riyal 3,8514 3,8707 % 0,86  
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Altın Ons 2.007 2.007 9,86  
Altın Gr. 936 936 13,53  
Cumhuriyet 6.196 6.289 158,00  
Tam 6.172 6.328 170,30  
Yarım 2.983 3.061 82,38  
Çeyrek 1.496 1.530 41,19  
Gümüş.Ons 26,13 26,16 0,50  
Gümüş Gr. 12,18 12,20 0,36  
B. Petrol 127 127 3,88  
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