***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.03.2022 18:00
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi (A) Grubu Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2022 tarihinde yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 08.03.2022
Genel Kurul Tarihi 31.03.2022
Genel Kurul Saati 10:40
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Emniyet Evleri Mh. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.
2 - Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
3 - Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların görüşülüp onaylanması.
4 - Temenni ve kapanış.
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları (A) Grubu Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları ekte verilmiştir.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 31.03.2022 Genel Kurul A grubu Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 A Grubu Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
(A) Grubu Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014655
BIST