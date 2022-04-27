***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Tescili (A Grubu)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 08.03.2022Genel Kurul Tarihi 31.03.2022Genel Kurul Saati 10:40GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Emniyet Evleri Mh. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1AGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.2 - Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.3 - Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların görüşülüp onaylanması.4 - Temenni ve kapanış.Genel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları (A) Grubu Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları ekte verilmiştir.Genel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 27.04.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 31.03.2022 Genel Kurul A grubu Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 A Grubu Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEk Açıklamalar(A) Grubu Olağan Genel Kurulu 27/04/2022 tarih ve 10568 sayılı resmi gazetede ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024314BIST