***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 08.03.2022Genel Kurul Tarihi 31.03.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Emniyet Evleri Mh. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1AGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ile Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.2 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi ile 2021 yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurulca onaylanması3 - 2021 dönem karı/zararı hakkında karar alınması.4 - İlgili mevzuat uyarınca 2022 yılı için bağımsız denetim firmasının seçiminin onaylanması.5 - 2021 yılında istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan ÖZNACAR'ın istifasının onaylanması, yerine seçilen Hüseyin ÜST'ün Yönetim Kurulu Üyeliği'nin kabulü, istifa eden bağımsız üye Yusuf TUNA'ın istifasının kabulü, yerine bağımsız üye olarak seçilen İbrahim SİLİ'nın Bağımsız Üyeliği'nin kabulü ve onaylanması.6 - Yönetim Kurulu üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi.7 - Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri doğrultusunda Şirket ana sözleşmesinin 4,6,8, 9,15,19,22 ve 23. maddelerinde ekli metinde yer alan değişikliklerin yapılması ve ekli metinde yer alan 27. maddenin eklenmesinin görüşülmesi.8 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi.9 - Yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının tespit edilmesi.10 - Şirketin faaliyeti ile ilgili olarak 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile buna ilişkin elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklarımıza bilgi verilmesi.11 - 2021 yılında yapılan yardım ve bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu 19/5 maddesi gereğince Şirketin 2022 yılında yapılacak yardım ve bağışlarda üst sınırın belirlenmesi.12 - 2021 faaliyet yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkelerinin" 1.3.6 maddesinde yazılı işlemler hakkında bilgi verilmesi.13 - Temenni ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Genel Kurul Toplantı sonuçları ekli toplantı tutanağı ile verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 27.04.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Ekleri.pdf - TutanakEK: 2 31.03.2022 Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirket Genel Kurulu 27.04.2022 tarih ve 10568 sayılı resmi gazetede ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024312BIST