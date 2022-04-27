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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.04.2022 17:01
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 08.03.2022
Genel Kurul Tarihi 31.03.2022
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Emniyet Evleri Mh. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ile Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
2 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi ile 2021 yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurulca onaylanması
3 - 2021 dönem karı/zararı hakkında karar alınması.
4 - İlgili mevzuat uyarınca 2022 yılı için bağımsız denetim firmasının seçiminin onaylanması.
5 - 2021 yılında istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan ÖZNACAR'ın istifasının onaylanması, yerine seçilen Hüseyin ÜST'ün Yönetim Kurulu Üyeliği'nin kabulü, istifa eden bağımsız üye Yusuf TUNA'ın istifasının kabulü, yerine bağımsız üye olarak seçilen İbrahim SİLİ'nın Bağımsız Üyeliği'nin kabulü ve onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi.
7 - Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri doğrultusunda Şirket ana sözleşmesinin 4,6,8, 9,15,19,22 ve 23. maddelerinde ekli metinde yer alan değişikliklerin yapılması ve ekli metinde yer alan 27. maddenin eklenmesinin görüşülmesi.
8 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi.
9 - Yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının tespit edilmesi.
10 - Şirketin faaliyeti ile ilgili olarak 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile buna ilişkin elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklarımıza bilgi verilmesi.
11 - 2021 yılında yapılan yardım ve bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu 19/5 maddesi gereğince Şirketin 2022 yılında yapılacak yardım ve bağışlarda üst sınırın belirlenmesi.
12 - 2021 faaliyet yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkelerinin" 1.3.6 maddesinde yazılı işlemler hakkında bilgi verilmesi.
13 - Temenni ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Toplantı sonuçları ekli toplantı tutanağı ile verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 27.04.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Ekleri.pdf - Tutanak
EK: 2 31.03.2022 Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirket Genel Kurulu 27.04.2022 tarih ve 10568 sayılı resmi gazetede ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024312


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Altın Ons 1.888 1.889 2,30  
Altın Gr. 899 899 1,51  
Cumhuriyet 5.973 6.063 -31,00  
Tam 5.960 6.108 -18,73  
Yarım 2.881 2.955 -9,07  
Çeyrek 1.445 1.477 -4,53  
Gümüş.Ons 23,04 23,07 -0,25  
Gümüş Gr. 10,98 10,98 -0,12  
B. Petrol 105 105 -0,05  
Seans Raporu 17:14
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