***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
09.07.2020 19:03
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
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Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirketimizce 06-07 Temmuz 2020 tarihinde yapılan pay geri satış işlemlerine ilişkin bilgilere tabloda yer verilmektedir.
Not: 07-08 Temmuz 2020 tarihlerinde "Pay Alım Satım Bildirim" şablonundan yapılan bildirimlerin "Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması" şablonundan yeniden bildirimidir.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
SEKFK.E 06/07/2020 16.704 % 0,03 4,88 % 8,33 58.631,04 Yoktur
SEKFK.E 06/07/2020 25.000 % 0,05 4,87 % 8,28 87.750 Yoktur
SEKFK.E 07/07/2020 30.000 % 0,06 4,85 % 8,22 105.300 Yoktur
SEKFK.E 07/07/2020 14.832 % 0,03 4,86 % 8,19 52.060,32 Yoktur
SEKFK.E 07/07/2020 4.200 % 0,01 4,87 % 8,18 14.742 Yoktur
SEKFK.E 07/07/2020 5.006 % 0,01 4,88 % 8,17 17.571,06 Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858503
BIST