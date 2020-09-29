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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

29.09.2020 09:36
GÜNCEL HABERLER



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Şirketimizce 28 Eylül 2020 tarihinde yapılan pay geri satış işlemlerine ilişkin bilgilere tabloda yer verilmektedir.

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
SEKFK.E 28/09/2020 70.000 % 0,15 4,24 % 8,02 215.250 Yoktur
SEKFK.E 28/09/2020 35.000 % 0,07 4,23 % 7,95 100.100 Yoktur
SEKFK.E 28/09/2020 50.000 % 0,1 4,22 % 7,85 142.500 Yoktur
SEKFK.E 28/09/2020 30.000 % 0,06 4,21 % 7,79 85.200 Yoktur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877134


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YAPRK 53,35 407.647 % 10,00  
VANGD 5,72 1.193.232 % 10,00  
TKURU 940,90 2.771.891 % 10,00  
EGCYO 1,43 568.768 % 10,00  
KERVN 0,88 5.621.646 % 10,00  
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11:15 Alış Satış %  
Dolar 7,8424 7,8460 % 0,58  
Euro 9,1561 9,1639 % 0,66  
Sterlin 10,0701 10,1206 % 0,84  
Frank 8,4562 8,5071 % 0,55  
Riyal 2,0850 2,0955 % 0,49  
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11:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.882 1.883 1,38  
Altın Gr. 474 475 2,25  
Cumhuriyet 3.110 3.157 52,00  
Tam 3.097 3.175 54,36  
Yarım 1.497 1.536 26,30  
Çeyrek 751 768 13,15  
Gümüş.Ons 23,61 23,65 -0,03  
Gümüş Gr. 5,94 5,95 0,00  
B. Petrol 42,53 42,53 -0,34  
Seans Raporu 11:15
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