***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
24.12.2020 09:40
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
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Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirketimizce 23 Aralık 2020 tarihinde yapılan pay geri satış işlemlerine ilişkin bilgilere tabloda yer verilmektedir.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
SEKFK.E 23/12/2020 14.596 % 0,03 6,54 % 7,71 75.461,32 Yoktur
SEKFK.E 23/12/2020 5.404 % 0,01 6,53 % 7,7 27.884,64 Yoktur
SEKFK.E 23/12/2020 525 % 0 6,52 % 7,7 2.703,75 Yoktur
SEKFK.E 23/12/2020 155 % 0 6,51 % 7,7 796,7 Yoktur
SEKFK.E 23/12/2020 41.820 % 0,08 6,5 % 7,61 214.536,6 Yoktur
SEKFK.E 23/12/2020 17.500 % 0,04 6,49 % 7,58 89.600 Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894695
BIST