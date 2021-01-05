***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
05.01.2021 09:46
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirketimizce 4 Ocak 2021 tarihinde yapılan pay geri satış işlemlerine ilişkin bilgilere tabloda yer verilmektedir.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
SEKFK.E 04/01/2021 100.000 % 0,2 7,04 % 7,32 567.000 Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896927
BIST
12:341.502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 7,03
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.503
En Düşük
1.486
12:347,3905
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0317
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4298
En Düşük
7,3804
12:349,0791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0143
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0630
12:34462,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,69
|Açılış
|: 462,10
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler12:32
|DOBUR
|23,32
|2.557.361
|% 10,00
|
|SNKRN
|31,76
|380.612
|% 9,97
|
|PSDTC
|23,84
|20.676.688
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.676.688
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.676.688
|% 9,96
|
|OLMIP
|10,80
|951.998
|% -10,00
|
|KENT
|305,60
|622.507
|% -9,99
|
|BRMEN
|2,81
|1.636.999
|% -9,94
|
|SERVE
|14,25
|43.306
|% -9,24
|
|NIBAS
|52,50
|12.869.756
|% -8,22
|
|GUBRF
|72,95
|1.631.735.705
|% -5,81
|
|KOZAL
|110,40
|908.774.246
|% 3,86
|
|KARSN
|3,73
|712.383.727
|% 4,48
|
|KRDMD
|5,98
|692.069.502
|% 1,70
|
|EKGYO
|2,33
|645.346.678
|% -0,85
|
|EKGYO
|2,33
|645.346.678
|% -0,85
|
|KARSN
|3,73
|712.383.727
|% 4,48
|
|KRDMD
|5,98
|692.069.502
|% 1,70
|
|YKBNK
|3,10
|352.581.567
|% 0,98
|
|GSDHO
|2,58
|266.922.328
|% 2,79
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3883
|7,3942
|% -0,38
|
|Euro
|9,0714
|9,0829
|% -0,12
|
|Sterlin
|10,0071
|10,0573
|% -0,28
|
|Frank
|8,3690
|8,4194
|% -0,20
|
|Riyal
|1,9651
|1,9750
|% -0,34
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|2,05
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|3.059
|3.106
|12,00
|
|Tam
|3.046
|3.123
|17,46
|
|Yarım
|1.472
|1.511
|8,45
|
|Çeyrek
|738
|755
|4,22
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,47
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,00
|
|B. Petrol
|51,16
|51,16
|0,07
|