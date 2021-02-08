***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.İlgili Geri Alım Programının TarihiBildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirketimizce 5 Şubat 2021 tarihinde yapılan pay geri satış işlemlerine ilişkin bilgilere tabloda yer verilmektedir.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarSEKFK.E 05/02/2021 2.500 % 0,01 9,05 % 7,21 19.200 YokturSEKFK.E 05/02/2021 15.000 % 0,03 9,04 % 7,18 115.050 YokturSEKFK.E 05/02/2021 27.500 % 0,06 9,03 % 7,13 210.650 YokturSEKFK.E 05/02/2021 2.500 % 0,01 9,02 % 7,12 19.125 YokturSEKFK.E 05/02/2021 2.500 % 0,01 9,01 % 7,12 19.100 Yokturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908062BIST