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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

19.02.2021 09:03



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Şirketimizce 18 Şubat 2021 tarihinde yapılan pay geri satış işlemlerine ilişkin bilgilere tabloda yer verilmektedir.

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
SEKFK.E 18/02/2021 300.000 % 0,6 10,82 % 6,02 2.835.000 Yoktur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910948


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NUHCM 66,00 181.798.346 % 10,00  
DMSAS 8,36 60.533.640 % 10,00  
TMSN 19,37 266.438.931 % 9,99  
HEKTS 31,70 609.488.990 % 9,99  
DOAS 38,98 205.548.686 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 6,9885 7,0007 % 0,52  
Euro 8,4616 8,4712 % 0,45  
Sterlin 9,7369 9,7857 % 0,23  
Frank 7,7666 7,8134 % 0,20  
Riyal 1,8580 1,8674 % 0,26  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.774 1.774 -0,61  
Altın Gr. 398 398 0,57  
Cumhuriyet 2.652 2.692 -15,00  
Tam 2.637 2.704 -18,05  
Yarım 1.275 1.308 -8,73  
Çeyrek 639 654 -4,37  
Gümüş.Ons 26,87 26,90 -0,11  
Gümüş Gr. 6,03 6,04 -0,01  
B. Petrol 63,24 63,24 -0,69  
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