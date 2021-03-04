***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
04.03.2021 09:20
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirketimizce 3 Mart 2021 tarihinde yapılan pay geri satış işlemlerine ilişkin bilgilere tabloda yer verilmektedir.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
SEKFK.E 03/03/2021 1.164 % 0 13,99 % 5,21 14.689,68 Yoktur
SEKFK.E 03/03/2021 10.287 % 0,02 13,98 % 5,19 129.719,07 Yoktur
SEKFK.E 03/03/2021 1.253 % 0 13,97 % 5,19 15.787,8 Yoktur
SEKFK.E 03/03/2021 10.000 % 0,02 13,96 % 5,17 125.900 Yoktur
SEKFK.E 03/03/2021 1.531 % 0 13,95 % 5,17 19.259,98 Yoktur
SEKFK.E 03/03/2021 1.789 % 0 13,94 % 5,16 22.487,73 Yoktur
SEKFK.E 03/03/2021 1.360 % 0 13,93 % 5,16 17.081,6 Yoktur
SEKFK.E 03/03/2021 2.339 % 0 13,92 % 5,16 29.354,45 Yoktur
SEKFK.E 03/03/2021 2.816 % 0,01 13,91 % 5,15 35.312,64 Yoktur
SEKFK.E 03/03/2021 8.925 % 0,02 13,9 % 5,13 111.830,25 Yoktur
SEKFK.E 03/03/2021 390 % 0 13,88 % 5,13 4.878,9 Yoktur
SEKFK.E 03/03/2021 2.079 % 0 13,87 % 5,13 25.987,5 Yoktur
SEKFK.E 03/03/2021 50 % 0 13,86 % 5,13 624,5 Yoktur
SEKFK.E 03/03/2021 9.950 % 0,02 13,85 % 5,11 124.176 Yoktur
SEKFK.E 03/03/2021 6.730 % 0,01 13,84 % 5,1 83.923,1 Yoktur
SEKFK.E 03/03/2021 1.840 % 0 13,83 % 5,09 22.926,4 Yoktur
SEKFK.E 03/03/2021 4.643 % 0,01 13,82 % 5,08 57.805,35 Yoktur
SEKFK.E 03/03/2021 7.987 % 0,02 13,81 % 5,07 99.358,28 Yoktur
SEKFK.E 03/03/2021 140.887 % 0,28 13,8 % 4,78 1.751.225,41 Yoktur
SEKFK.E 03/03/2021 96 % 0 13,76 % 4,78 1.189,44 Yoktur
SEKFK.E 03/03/2021 30.907 % 0,06 13,75 % 4,72 382.628,66 Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915037
BIST