***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.05.2020 17:37
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Gelir İdaresi Başkanlığı
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Yasal Zorunluluk
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2020
Açıklamalar
01.01.2020 - 31.03.2020 Dönemine ait Gelir İdaresi'ne verilen Kurumlar Geçici Vergi bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847343
BIST
17:36105.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 154,93
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
17:366,8209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0487
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
17:367,5381
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0783
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5410
En Düşük
7,4416
17:36377,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 4,99
|Açılış
|: 377,36
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,59
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|15.079.692
|% 9,99
|
|ARSAN
|4,96
|43.949.931
|% 9,98
|
|HLGYO
|1,67
|75.368.003
|% 9,87
|
|GLBMD
|4,47
|5.796.313
|% 9,83
|
|SAYAS
|3,91
|19.685.953
|% 9,83
|
|PAPIL
|15,84
|82.903.433
|% -10,00
|
|CMENT
|31,68
|7.000.729
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|2.265.941
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.985.627
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|164.604
|% -9,99
|
|THYAO
|12,67
|2.770.419.877
|% 2,76
|
|GARAN
|7,73
|1.918.807.755
|% 1,18
|
|PGSUS
|59,05
|974.863.044
|% -0,08
|
|ASELS
|30,10
|751.707.586
|% 0,07
|
|AKBNK
|5,64
|609.004.827
|% 0,71
|
|GARAN
|7,73
|1.918.807.755
|% 1,18
|
|THYAO
|12,67
|2.770.419.877
|% 2,76
|
|EKGYO
|1,43
|285.697.093
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,04
|547.054.895
|% 5,92
|
|YKBNK
|2,22
|352.904.951
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3581
|8,4000
|% 0,94
|
|Frank
|7,0218
|7,0641
|% 0,76
|
|Riyal
|1,8096
|1,8187
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|12,68
|
|Altın Gr.
|377
|377
|4,99
|
|Cumhuriyet
|2.447
|2.478
|31,60
|
|Tam
|2.519
|2.554
|43,90
|
|Yarım
|1.229
|1.243
|15,90
|
|Çeyrek
|615
|622
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|17,45
|17,47
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,83
|0,06
|
|B. Petrol
|35,34
|35,34
|0,74
|