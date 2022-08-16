***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.08.2022 16:30
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-30.06.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Gelir İdaresi Başkanlığı
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Yasal Zorunluluk
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/08/2022
Açıklamalar
01.01.2022 - 30.06.2022 Dönemine ait Gelir İdaresi'ne verilen Kurumlar Geçici Vergi bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055914
BIST
16:392.863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 5,75
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.773
16:3917,9656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
16:3918,2722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0183
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2836
En Düşük
18,1866
16:391.025,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,94
|Açılış
|: 1.025,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.023,32
BIST En Aktif Hisseler16:37
|CMBTN
|264,30
|55.303.180
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|57.475.826
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|11.458.932
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.949.198
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|4.057.109
|% 9,93
|
|AGHOL
|73,85
|352.316.181
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|176.236.503
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|45.953.323
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,60
|24.450.822
|% -7,43
|
|DERIM
|6,42
|34.957.228
|% -6,96
|
|THYAO
|64,40
|6.350.650.764
|% 1,26
|
|TUPRS
|298,10
|4.206.795.086
|% 3,69
|
|YKBNK
|5,46
|2.430.611.034
|% -0,36
|
|AKBNK
|10,36
|2.184.765.225
|% 1,37
|
|GARAN
|18,70
|1.869.717.262
|% 2,19
|
|YKBNK
|5,46
|2.430.611.034
|% -0,36
|
|EKGYO
|3,50
|1.274.479.144
|% -0,57
|
|TSKB
|3,81
|1.237.584.671
|% 8,55
|
|KARSN
|7,55
|1.683.641.851
|% 5,45
|
|ISCTR
|6,03
|1.320.657.072
|% 0,33
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9587
|17,9664
|% 0,05
|
|Euro
|18,2613
|18,2693
|% 0,08
|
|Sterlin
|21,5991
|21,7074
|% 0,05
|
|Frank
|18,8420
|18,9555
|% -0,33
|
|Riyal
|4,7697
|4,7936
|% 0,01
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-3,71
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-2,42
|
|Cumhuriyet
|6.862
|6.966
|2,00
|
|Tam
|6.890
|6.943
|-13,00
|
|Yarım
|3.357
|3.394
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.697
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,14
|20,16
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|-0,11
|
|B. Petrol
|94,67
|94,67
|-0,43
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
-
16:52PGSUS
Yüzde 6.29 oranında artışla 194.30 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 975, 391 adet işlem
-
16:51PSDTC
Yüzde 4.42 oranında artışla 27.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 241, 483 adet işlem
-
16:51PSDTC
Yüzde 4.42 oranında artışla 27.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 241, 483 adet işlem
-
16:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 31 artarak (% 0.13 ) 2, 524
-
16:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALMAD, TRCAS, INTEM, CMBTN, BRKO, EKIZ