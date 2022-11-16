***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.11.2022 15:05
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-30.09.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Gelir İdaresi Başkanlığı
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Yasal Zorunluluk
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/11/2022
Açıklamalar
01.01.2022 - 30.09.2022 Dönemine ait Gelir İdaresi'ne verilen Kurumlar Geçici Vergi bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080308
BIST
14:544.738
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 80,77
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.677
14:5418,6174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0159
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
14:5419,4068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1354
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
14:541.067,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,93
|Açılış
|: 1.067,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler14:54
|BURVA
|44,44
|28.508.337
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|222.000.627
|% 10,00
|
|FONET
|16,18
|106.598.282
|% 9,99
|
|BRLSM
|24,44
|83.466.605
|% 9,99
|
|HEKTS
|51,25
|2.271.264.288
|% 9,98
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|136.145.067
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|350.187.547
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|20.724.424
|% -9,95
|
|YKBNK
|11,44
|5.948.802.121
|% 6,02
|
|THYAO
|106,40
|5.784.961.318
|% -2,39
|
|ISCTR
|10,32
|5.063.826.255
|% 6,06
|
|AKBNK
|17,26
|4.553.100.841
|% 6,61
|
|EREGL
|37,66
|4.163.353.998
|% 0,16
|
|YKBNK
|11,44
|5.948.802.121
|% 6,02
|
|ISCTR
|10,32
|5.063.826.255
|% 6,06
|
|SKBNK
|2,43
|1.101.154.262
|% 3,85
|
|TSKB
|3,43
|1.365.306.331
|% 5,21
|
|EKGYO
|5,64
|2.135.596.002
|% 1,44
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6128
|18,6174
|% 0,09
|
|Euro
|19,3959
|19,4068
|% 0,70
|
|Sterlin
|22,0862
|22,1970
|% 0,39
|
|Frank
|19,7218
|19,8406
|% 0,48
|
|Riyal
|4,9383
|4,9630
|% 0,07
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|4,44
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|3,93
|
|Cumhuriyet
|7.108
|7.216
|23,00
|
|Tam
|7.085
|7.197
|2,00
|
|Yarım
|3.441
|3.518
|1,00
|
|Çeyrek
|1.720
|1.759
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,96
|21,99
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|13,14
|13,15
|0,24
|
|B. Petrol
|93,98
|93,98
|0,12
|
Seans Raporu
14:54
daha fazla
-
15:09GWIND
Yüzde 9.93 oranında artışla 27.46 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 103, 634 adet işlem
-
15:08HEDEF
Yüzde 9.62 oranında artışla 15.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 687, 185 adet işlem
-
15:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 113, 31 artarak (% 2.24 ) 5, 180
-
15:07XU100
Endeks 4, 741 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 8 üstünde . İşlem hacmi 90, 141.00 milyon TL de
-
15:05TSKB
Yüzde 5.52 oranında artışla 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 400, 424, 651 adet işlem