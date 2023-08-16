***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2023-30.06.2023Mali Tablonun Verildiği OtoriteGelir İdaresi BaşkanlığıMali Tablonun Verilme NedeniYasal ZorunlulukMali Tablonun Verilme Tarihi16/08/2023Açıklamalar01.01.2023 - 30.06.2023 Dönemine ait Gelir İdaresi'ne verilen Kurumlar Geçici Vergi bildirimidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186045BIST