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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

09.11.2023 18:01
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023-30.09.2023
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Gelir İdaresi Başkanlığı
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Yasal Zorunluluk
Mali Tablonun Verilme Tarihi
09/11/2023
Açıklamalar

01.01.2023 - 30.09.2023 Dönemine ait Gelir İdaresi'ne verilen Kurumlar Geçici Vergi bildirimidir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216324


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