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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi

19.06.2020 17:50
GÜNCEL HABERLER



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.06.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere 86.000.000.-TL ihraç tavanı içinde, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 18.06.2020 tarih ve 36/758 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852081


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