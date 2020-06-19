***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
19.06.2020 17:50
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.06.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere 86.000.000.-TL ihraç tavanı içinde, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 18.06.2020 tarih ve 36/758 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852081
BIST
18:05113.612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.117,27
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
112.858
18:056,8545
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8330
18:057,6760
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0127
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7180
En Düşük
7,6528
18:05383,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 3,72
|Açılış
|: 383,59
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
384,25
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|MERIT
|22,48
|112.509
|% 9,98
|
|ULAS
|3,76
|9.489.642
|% 9,94
|
|DAGI
|5,76
|39.383.531
|% 9,92
|
|HALKB
|6,11
|1.179.074.668
|% 9,89
|
|HALKS
|4,37
|430.916
|% 9,80
|
|EGCYO
|1,44
|1.512.986
|% -10,00
|
|GLRYH
|13,97
|3.472.746
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|13.208.317
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|696.896
|% -9,96
|
|NIBAS
|9,58
|22.429.237
|% -9,96
|
|KRDMD
|2,92
|3.022.287.325
|% -3,95
|
|ASELS
|32,72
|2.998.301.996
|% 0,37
|
|GARAN
|8,33
|2.199.094.707
|% 2,46
|
|TCELL
|16,95
|2.123.122.277
|% 4,44
|
|VAKBN
|5,28
|2.111.245.349
|% 9,54
|
|KRDMD
|2,92
|3.022.287.325
|% -3,95
|
|VAKBN
|5,28
|2.111.245.349
|% 9,54
|
|GARAN
|8,33
|2.199.094.707
|% 2,46
|
|EKGYO
|1,85
|496.968.654
|% -2,63
|
|PETKM
|4,13
|963.708.971
|% 2,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4386
|8,4809
|% -0,63
|
|Frank
|7,1661
|7,2093
|% -0,17
|
|Riyal
|1,8204
|1,8295
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|18,53
|
|Altın Gr.
|383
|383
|3,63
|
|Cumhuriyet
|2.492
|2.508
|21,50
|
|Tam
|2.557
|2.571
|20,10
|
|Yarım
|1.246
|1.258
|10,70
|
|Çeyrek
|625
|630
|5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,64
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,89
|0,06
|
|B. Petrol
|41,96
|41,96
|0,45
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