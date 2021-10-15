***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
15.10.2021 15:03
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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16/09/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 490.000.000 TL nominal tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK'nın 14.10.2021 tarih ve 53/1522 sayılı toplantısında onaylanmıştır.
Spk tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971020
BIST
16:201.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -10,69
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.397
16:209,2236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0462
|Açılış
|: 9,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2427
En Düşük
9,1719
16:2010,7054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0321
|Açılış
|: 10,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6000
|
10,7441
En Düşük
10,6401
16:20524,67
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -5,55
|Açılış
|: 524,67
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
523,85
BIST En Aktif Hisseler16:20
|KERVN
|0,77
|2.231.055
|% 10,00
|
|CEOEM
|10,70
|123.114.107
|% 9,07
|
|MERIT
|28,64
|54.346.701
|% 8,08
|
|KLGYO
|2,06
|51.580.239
|% 7,85
|
|SARKY
|13,35
|41.461.129
|% 6,63
|
|BAYRK
|8,91
|3.130.172
|% -10,00
|
|LUKSK
|49,02
|43.049.069
|% -9,97
|
|PRKAB
|15,64
|116.069.740
|% -9,96
|
|KZBGY
|28,60
|171.100.279
|% -9,95
|
|DOBUR
|27,70
|1.633.509
|% -9,95
|
|GARAN
|8,92
|2.077.932.007
|% -3,67
|
|THYAO
|14,28
|834.849.681
|% -0,14
|
|KRDMD
|6,89
|794.096.883
|% 2,07
|
|EREGL
|17,59
|654.670.650
|% 0,23
|
|TUPRS
|128,30
|651.746.034
|% 2,64
|
|EKGYO
|1,88
|580.070.624
|% 2,17
|
|GARAN
|8,92
|2.077.932.007
|% -3,67
|
|YKBNK
|2,33
|456.976.731
|% -2,51
|
|ODAS
|1,48
|227.424.335
|% 2,78
|
|KRDMD
|6,89
|794.096.883
|% 2,07
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2182
|9,2236
|% 0,50
|
|Euro
|10,6990
|10,7054
|% 0,30
|
|Sterlin
|12,6401
|12,7035
|% 0,98
|
|Frank
|9,9296
|9,9895
|% 0,29
|
|Riyal
|2,4522
|2,4645
|% 0,47
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-28,11
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-5,55
|
|Cumhuriyet
|3.465
|3.517
|-42,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|-37,96
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|-18,37
|
|Çeyrek
|837
|856
|-9,18
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,27
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,84
|84,84
|0,84
|
Seans Raporu
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