***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
21.10.2022 15:35
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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16.09.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK'nın 20.10.2022 tarih ve 60/1524 sayılı toplantısında 970.000.000 TL nominal tutarlı onaylanmıştır.
SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073285
BIST
17:013.940
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 39,13
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.940
En Düşük
3.888
17:0118,5960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0108
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,4110
17:0118,2220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0139
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
17,9901
17:01981,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 8,34
|Açılış
|: 981,61
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
982,16
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler16:58
|ERCB
|63,80
|241.824.629
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|42.412.641
|% 10,00
|
|AGESA
|31,90
|66.730.185
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|553.948.357
|% 10,00
|
|KTSKR
|44,90
|114.567.602
|% 10,00
|
|SNKRN
|17,40
|1.530.913
|% -5,23
|
|ETILR
|8,82
|83.122.040
|% -4,96
|
|NTGAZ
|29,12
|95.740.450
|% -3,77
|
|ULUFA
|4,39
|22.449.381
|% -3,52
|
|HKTM
|70,65
|48.057.295
|% -2,95
|
|THYAO
|97,85
|4.659.570.372
|% -1,21
|
|EKGYO
|4,67
|2.702.576.981
|% 3,78
|
|SISE
|31,52
|2.633.419.666
|% 0,51
|
|TUPRS
|372,20
|2.313.111.962
|% 1,09
|
|YKBNK
|9,61
|2.108.137.317
|% -0,83
|
|EKGYO
|4,67
|2.702.576.981
|% 3,78
|
|TSKB
|2,99
|969.389.801
|% 6,79
|
|SKBNK
|2,02
|563.374.930
|% 5,76
|
|YKBNK
|9,61
|2.108.137.317
|% -0,83
|
|VAKBN
|9,08
|1.565.195.956
|% 2,83
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5789
|18,6061
|% 0,00
|
|Euro
|18,2284
|18,2444
|% 0,20
|
|Sterlin
|20,6993
|20,8031
|% -0,63
|
|Frank
|18,3973
|18,5081
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9301
|4,9549
|% -0,01
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|13,06
|
|Altın Gr.
|979
|979
|5,62
|
|Cumhuriyet
|6.619
|6.719
|-5,00
|
|Tam
|6.639
|6.745
|36,00
|
|Yarım
|3.235
|3.297
|17,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.648
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,87
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|0,02
|
|B. Petrol
|93,35
|93,35
|0,97
|
Seans Raporu
16:58
daha fazla
-
17:13ELITE
Yüzde 9.01 oranında artışla 38.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 891, 589 adet işlem
-
17:11CEMAS
Yüzde 7.14 oranında artışla 2.10 lira fiyatla işlem gören hissede 115, 924, 337 adet işlem
-
17:10PRKME
Yüzde 4.99 oranında artışla 15.35 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 736, 928 adet işlem
-
17:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 56 artarak (% 0.33 ) 3, 463
-
17:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKMGY, KTSKR, CONSE, KERVN, ALKA, COSMO, ISGYO, IEYHO, KRVGD, MAGEN