***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.04.2020 16:43
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.04.2020
İhraç Tavanı Tutarı 165.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
06.04.2020 tarih ve 2020/027 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulumuzca, Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 165.000.000.-TL nominal tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak ihraç edilmesine, ihracın aşağıda belirlenen kriterler çerçevesinde yapılmasına Belirlenen bu şartlar dahilinde ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verildi. Borçlanma aracı ihraç kriterleri: 1. Nominal tutarları toplamı 165.000.000.-TL'yi aşmayacak şekilde, yurt içinde, Türk Lirası cinsinden bir veya birden fazla tertipler halinde finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilebilecektir. 2. İhraç, halka arz ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak yapılabilecektir. 3. İhraçlara ait vade en fazla 3 yıl olabilecektir. 4. Finansman Bonosu ve/veya tahviller piyasa şartlarına göre iskontolu ve/veya kuponlu olarak ihraç edilebilecektir. Kuponlu Finansman bonosu ve/veya tahviller sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilebilecektir. 5. İhraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçı referans olarak alınacak ve referans faizin üzerine piyasa koşullarına göre belirlenecek ek getiri ilave edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835308
BIST
18:0592.071
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 2.518,52
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
92.158
En Düşük
90.631
18:056,7914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0572
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7914
En Düşük
6,7161
18:057,3325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0456
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
18:05363,51
En Yüksek
|Değişim
|: 3,69%
|| 12,94
|Açılış
|: 363,51
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
363,74
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|1,98
|1.687.209
|% 10,00
|
|TIRE
|7,37
|112.300.135
|% 10,00
|
|OSTIM
|1,65
|34.009.089
|% 10,00
|
|MERIT
|14,30
|51.420
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,97
|2.805.448
|% 10,00
|
|INFO
|5,76
|26.472.809
|% -9,86
|
|RALYH
|7,23
|2.342.460
|% -9,62
|
|MTRYO
|2,55
|43.535.672
|% -8,60
|
|CASA
|9,29
|70.551
|% -6,73
|
|EGCYO
|0,36
|307.444
|% -5,26
|
|GARAN
|7,76
|698.450.070
|% 2,92
|
|THYAO
|9,17
|602.520.414
|% 2,69
|
|SASA
|9,26
|552.432.565
|% 9,98
|
|PETKM
|3,45
|529.061.426
|% 1,17
|
|ASELS
|23,70
|463.994.547
|% 2,16
|
|IHLGM
|1,06
|169.465.810
|% 6,00
|
|PETKM
|3,45
|529.061.426
|% 1,17
|
|YKBNK
|1,87
|275.841.611
|% 2,75
|
|KARSN
|1,36
|159.524.814
|% 3,82
|
|CEMAS
|0,85
|82.909.477
|% 7,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2837
|8,3252
|% 0,55
|
|Frank
|6,9085
|6,9501
|% 0,69
|
|Riyal
|1,8003
|1,8093
|% 0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.667
|47,93
|
|Altın Gr.
|363
|363
|12,59
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,00
|15,05
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,28
|0,16
|
|B. Petrol
|32,93
|32,93
|-1,18
|
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17:57
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