***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 06.04.2020İhraç Tavanı Tutarı 165.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk Açıklamalar06.04.2020 tarih ve 2020/027 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulumuzca, Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 165.000.000.-TL nominal tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak ihraç edilmesine, ihracın aşağıda belirlenen kriterler çerçevesinde yapılmasına Belirlenen bu şartlar dahilinde ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verildi. Borçlanma aracı ihraç kriterleri: 1. Nominal tutarları toplamı 165.000.000.-TL'yi aşmayacak şekilde, yurt içinde, Türk Lirası cinsinden bir veya birden fazla tertipler halinde finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilebilecektir. 2. İhraç, halka arz ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak yapılabilecektir. 3. İhraçlara ait vade en fazla 3 yıl olabilecektir. 4. Finansman Bonosu ve/veya tahviller piyasa şartlarına göre iskontolu ve/veya kuponlu olarak ihraç edilebilecektir. Kuponlu Finansman bonosu ve/veya tahviller sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilebilecektir. 5. İhraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçı referans olarak alınacak ve referans faizin üzerine piyasa koşullarına göre belirlenecek ek getiri ilave edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835308BIST