***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçi borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurumuzun SPK tarafından onaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Onaylanan ihraç tavanıYetkili Organ Karar Tarihi 06.04.2020İhraç Tavanı Tutarı 81.500.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 09.04.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 14.05.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.05.2021İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 15.05.2020Ek AçıklamalarBorçlanma aracı ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulunca 14.05.2020 tarih ve 30/631 sayı ile onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845428BIST