***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
01.06.2020 17:05
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 01.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 86.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
01.06.2020 tarih ve 2020/038 sayılı yönetim kurulu kararı ile Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 86.000.000.-TL nominal tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesine, ihracın aşağıda belirlenen kriterler çerçevesinde yapılmasına Belirlenen bu şartlar dahilinde ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verildi. Borçlanma aracı ihraç kriterleri: 1. Nominal tutarları toplamı 86.000.000.-TL'yi aşmayacak şekilde, yurt içinde, Türk Lirası cinsinden bir veya birden fazla tertipler halinde finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilebilecektir. 2. İhraç, nitelikli yatırımcılara yapılabilecektir. 3. İhraçlara ait vade en fazla 3 yıl olabilecektir. 4. Finansman Bonosu ve/veya tahviller piyasa şartlarına göre iskontolu ve/veya kuponlu olarak ihraç edilebilecektir. Kuponlu Finansman bonosu ve/veya tahviller sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilebilecektir. 5. İhraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçı referans olarak alınacak ve referans faizin üzerine piyasa koşullarına göre belirlenecek ek getiri ilave edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848131
BIST
16:52107.035
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 1.514,05
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.193
En Düşük
106.357
16:526,8248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0045
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8269
En Düşük
6,7931
16:527,5936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0276
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
16:52380,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,04
|Açılış
|: 380,30
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.368.824
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|252.173
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|381.385
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|173.239
|% 9,99
|
|IDGYO
|4,85
|7.630.478
|% 9,98
|
|EKIZ
|7,29
|302.601
|% -10,00
|
|CMENT
|26,50
|7.162.698
|% -7,08
|
|AYCES
|25,42
|540.865
|% -6,13
|
|ULUUN
|8,96
|42.848.148
|% -3,97
|
|YAPRK
|9,55
|6.273.042
|% -3,92
|
|GARAN
|7,97
|981.830.671
|% 1,92
|
|ASELS
|31,20
|947.752.606
|% 3,38
|
|THYAO
|12,81
|801.373.468
|% 1,67
|
|GSRAY
|3,63
|671.487.975
|% 7,08
|
|EKGYO
|1,56
|557.191.435
|% 6,12
|
|EKGYO
|1,56
|557.191.435
|% 6,12
|
|GSRAY
|3,63
|671.487.975
|% 7,08
|
|YKBNK
|2,37
|347.242.477
|% 2,16
|
|GUSGR
|3,49
|441.240.598
|% 3,87
|
|CEMAS
|1,20
|149.843.484
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4476
|8,4899
|% 0,61
|
|Frank
|7,0681
|7,1107
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8120
|1,8211
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|3,50
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,46
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.506
|32,00
|
|Tam
|2.540
|2.578
|28,80
|
|Yarım
|1.240
|1.262
|21,80
|
|Çeyrek
|620
|629
|8,20
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,14
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,06
|
|B. Petrol
|37,46
|37,46
|-0,38
|