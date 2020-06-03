***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
03.06.2020 14:24
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına ilişkin SPK' ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 01.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 86.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 03.06.2020
Ek Açıklamalar
01.06.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, 86.000.000 TL nominal tutarındaki nitelikli yatırımcıya ihraç edilmesi planlanan borçlanma aracı ihraç tavanı onayı için 03.06.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848734
BIST
15:46108.913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 815,66
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
15:466,7664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0612
|Açılış
|: 6,7880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7676
En Düşük
6,6727
15:467,5724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0710
|Açılış
|: 7,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5822
En Düşük
7,4561
15:46371,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,21
|Açılış
|: 371,92
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
375,48
En Düşük
370,64
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|29,26
|73.853.812
|% 10,00
|
|MRSHL
|84,15
|20.573.725
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.804.386
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,02
|6.863.482
|% 9,96
|
|INTEM
|10,82
|19.257.060
|% 9,96
|
|TACTR
|4,59
|646.470
|% -10,00
|
|RTALB
|18,92
|40.692.057
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.540.746
|% -9,93
|
|ARTI
|2,10
|135.658
|% -7,89
|
|CMENT
|26,00
|4.888.851
|% -5,80
|
|GARAN
|8,20
|1.154.690.753
|% 1,74
|
|ASELS
|32,06
|790.509.697
|% -1,72
|
|THYAO
|12,59
|539.797.902
|% -0,16
|
|EKGYO
|1,72
|486.869.068
|% 0,58
|
|AKBNK
|5,85
|382.775.241
|% 1,21
|
|EKGYO
|1,72
|486.869.068
|% 0,58
|
|GARAN
|8,20
|1.154.690.753
|% 1,74
|
|ADESE
|1,66
|182.166.556
|% -1,19
|
|YKBNK
|2,43
|240.691.669
|% 0,41
|
|IHLGM
|1,32
|115.891.352
|% 1,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4705
|8,5130
|% 1,06
|
|Frank
|6,9746
|7,0166
|% 0,63
|
|Riyal
|1,7935
|1,8025
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|-20,56
|
|Altın Gr.
|372
|372
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.442
|-13,60
|
|Tam
|2.484
|2.513
|-6,20
|
|Yarım
|1.212
|1.227
|-6,80
|
|Çeyrek
|606
|613
|-3,40
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,67
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,85
|-0,05
|
|B. Petrol
|39,16
|39,16
|-0,41
|