***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 01.06.2020İhraç Tavanı Tutarı 86.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 03.06.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 18.06.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.06.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere 86.000.000.-TL ihraç tavanı içinde, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 18.06.2020 tarih ve 36/758 sayılı kararı ile onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852082BIST