***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
19.06.2020 17:51
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 01.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 86.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 03.06.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.06.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.06.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere 86.000.000.-TL ihraç tavanı içinde, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 18.06.2020 tarih ve 36/758 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852082
BIST
18:05113.612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.117,27
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
112.858
18:056,8558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8330
18:057,6728
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0159
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7180
En Düşük
7,6528
18:05383,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 3,63
|Açılış
|: 383,50
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
384,25
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|MERIT
|22,48
|112.509
|% 9,98
|
|ULAS
|3,76
|9.489.642
|% 9,94
|
|DAGI
|5,76
|39.383.531
|% 9,92
|
|HALKB
|6,11
|1.179.074.668
|% 9,89
|
|HALKS
|4,37
|430.916
|% 9,80
|
|EGCYO
|1,44
|1.512.986
|% -10,00
|
|GLRYH
|13,97
|3.472.746
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|13.208.317
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|696.896
|% -9,96
|
|NIBAS
|9,58
|22.429.237
|% -9,96
|
|KRDMD
|2,92
|3.022.287.325
|% -3,95
|
|ASELS
|32,72
|2.998.301.996
|% 0,37
|
|GARAN
|8,33
|2.199.094.707
|% 2,46
|
|TCELL
|16,95
|2.123.122.277
|% 4,44
|
|VAKBN
|5,28
|2.111.245.349
|% 9,54
|
|KRDMD
|2,92
|3.022.287.325
|% -3,95
|
|VAKBN
|5,28
|2.111.245.349
|% 9,54
|
|GARAN
|8,33
|2.199.094.707
|% 2,46
|
|EKGYO
|1,85
|496.968.654
|% -2,63
|
|PETKM
|4,13
|963.708.971
|% 2,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4372
|8,4795
|% -0,65
|
|Frank
|7,1637
|7,2069
|% -0,20
|
|Riyal
|1,8199
|1,8290
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|17,62
|
|Altın Gr.
|383
|383
|3,58
|
|Cumhuriyet
|2.493
|2.508
|21,80
|
|Tam
|2.558
|2.572
|20,40
|
|Yarım
|1.246
|1.258
|10,90
|
|Çeyrek
|625
|630
|5,40
|
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,62
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,89
|0,06
|
|B. Petrol
|41,93
|41,93
|0,42
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