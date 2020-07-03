***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
03.07.2020 17:07
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 19.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 240.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 22.06.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.07.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.07.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere 240.000.000.-TL ihraç tavanı içinde, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 02.07.2020 tarih ve 40/829 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854419
BIST
17:42115.729
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -1.178,29
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
115.312
17:426,8718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0190
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,9035
En Düşük
6,8453
17:427,7295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0259
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7630
En Düşük
7,6844
17:42392,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,85
|Açılış
|: 392,18
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
394,04
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.430,00
|1.489.839
|% 10,00
|
|KUTPO
|38,84
|44.271.724
|% 9,97
|
|ULAS
|5,64
|9.132.548
|% 9,94
|
|DOBUR
|14,60
|2.833.216
|% 9,94
|
|BURCE
|10,53
|17.338.555
|% 9,92
|
|CMBTN
|63,55
|26.176.949
|% -8,76
|
|EGCYO
|1,24
|351.840
|% -7,46
|
|KRDMA
|4,70
|31.020.510
|% -6,75
|
|BMELK
|5,51
|285.614
|% -6,61
|
|CMENT
|24,96
|12.635.534
|% -6,09
|
|THYAO
|11,91
|989.328.731
|% -2,85
|
|KARSN
|3,46
|813.300.612
|% 4,85
|
|GARAN
|8,19
|793.162.997
|% -2,03
|
|ODAS
|2,58
|788.254.904
|% 1,18
|
|ALBRK
|1,84
|710.687.972
|% 4,55
|
|SKBNK
|1,62
|685.320.119
|% 8,00
|
|ALBRK
|1,84
|710.687.972
|% 4,55
|
|EKGYO
|2,04
|684.853.219
|% -1,45
|
|IEYHO
|1,05
|350.386.951
|% 2,94
|
|ODAS
|2,58
|788.254.904
|% 1,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5290
|8,5718
|% 0,11
|
|Frank
|7,2345
|7,2781
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8262
|1,8354
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-0,16
|
|Altın Gr.
|392
|392
|0,76
|
|Cumhuriyet
|2.539
|2.560
|5,60
|
|Tam
|2.614
|2.627
|5,80
|
|Yarım
|1.270
|1.285
|2,80
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,03
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,03
|
|B. Petrol
|42,46
|42,46
|-0,68
|
Seans Raporu
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