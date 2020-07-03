***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 19.06.2020İhraç Tavanı Tutarı 240.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 22.06.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 02.07.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.07.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere 240.000.000.-TL ihraç tavanı içinde, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 02.07.2020 tarih ve 40/829 sayılı kararı ile onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854419BIST