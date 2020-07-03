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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

03.07.2020 17:07
GÜNCEL HABERLER



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 19.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 240.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 22.06.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.07.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.07.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere 240.000.000.-TL ihraç tavanı içinde, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 02.07.2020 tarih ve 40/829 sayılı kararı ile onaylanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854419


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KUTPO 38,84 44.271.724 % 9,97  
ULAS 5,64 9.132.548 % 9,94  
DOBUR 14,60 2.833.216 % 9,94  
BURCE 10,53 17.338.555 % 9,92  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5290 8,5718 % 0,11  
Frank 7,2345 7,2781 % 0,19  
Riyal 1,8262 1,8354 % 0,25  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.775 -0,16  
Altın Gr. 392 392 0,76  
Cumhuriyet 2.539 2.560 5,60  
Tam 2.614 2.627 5,80  
Yarım 1.270 1.285 2,80  
Çeyrek 635 643 1,40  
Gümüş.Ons 18,01 18,03 0,08  
Gümüş Gr. 3,98 3,99 0,03  
B. Petrol 42,46 42,46 -0,68  
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