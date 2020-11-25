***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
25.11.2020 15:00
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 12.10.2020
İhraç Tavanı Tutarı 250.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 14.10.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 24.11.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 19.11.2021
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 19.11.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere 250.000.000.-TL ihraç tavanı içinde, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 19.11.2020 tarih ve 72/1403 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889934
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|
|KLMSN
|20,68
|307.843.271
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|
|RODRG
|14,08
|2.636.474
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|BMELK
|28,60
|1.413.098
|% 10,00
|
|ALCAR
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|290.090.642
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|
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|
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|
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|% 6,13
|
|PGSUS
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|1.215.223.838
|% 4,39
|
|KRDMD
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|% 5,08
|
|TSKB
|2,77
|1.316.392.867
|% 6,13
|
|EKGYO
|2,08
|794.571.739
|% -1,89
|
|YKBNK
|2,99
|1.131.178.482
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|
|GARAN
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|% 0,55
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9792
|7,9834
|% -0,27
|
|Euro
|9,4979
|9,5064
|% -0,19
|
|Sterlin
|10,6343
|10,6876
|% -0,27
|
|Frank
|8,7443
|8,7970
|% -0,07
|
|Riyal
|2,1237
|2,1343
|% -0,21
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|4,34
|
|Altın Gr.
|466
|466
|0,85
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|16,00
|
|Tam
|3.078
|3.158
|18,74
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|9,06
|
|Çeyrek
|746
|764
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,39
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,04
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