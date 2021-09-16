***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.09.2021 14:24
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına ilişkin SPK' ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.08.2021
İhraç Tavanı Tutarı 490.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.09.2021
Ek Açıklamalar
24.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, 490.000.000 TL nominal tutarındaki nitelikli yatırımcıya ihraç edilmesi planlanan borçlanma aracı ihraç tavanı onayı için 16.09.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964078
BIST
17:181.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -9,32
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.424
|
1.435
En Düşük
1.414
17:188,5306
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1037
|Açılış
|: 8,5100
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|Önceki Kapanış
|: 8,4330
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8,5373
En Düşük
8,4182
17:1810,0432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0707
|Açılış
|: 9,9950
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|Önceki Kapanış
|: 9,9550
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10,0604
En Düşük
9,9414
17:18481,19
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -4,87
|Açılış
|: 481,19
|
|Önceki Kapanış
|: 486,06
|
487,21
En Düşük
477,72
BIST En Aktif Hisseler17:18
|GARFA
|9,35
|6.301.010
|% 10,00
|
|TEZOL
|16,77
|2.409.497
|% 9,97
|
|FRIGO
|19,86
|59.359.378
|% 9,97
|
|BASCM
|10,50
|288.687
|% 9,95
|
|YEOTK
|51,80
|228.156.263
|% 9,93
|
|ISKPL
|8,01
|129.867.894
|% -10,00
|
|ISKUR
|360.000,00
|360.000
|% -10,00
|
|NUGYO
|16,22
|21.563.399
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,16
|61.139.437
|% -9,38
|
|DIRIT
|5,31
|1.084.902
|% -9,23
|
|GARAN
|9,49
|1.479.129.932
|% 0,64
|
|THYAO
|12,32
|689.994.215
|% 0,49
|
|KOZAL
|95,70
|477.095.411
|% -3,09
|
|BIOEN
|35,48
|446.360.527
|% 1,14
|
|TUPRS
|108,60
|440.412.867
|% -0,55
|
|GARAN
|9,49
|1.479.129.932
|% 0,64
|
|YKBNK
|2,47
|348.400.215
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,84
|145.033.944
|% 0,55
|
|ODAS
|1,40
|103.256.400
|% -2,78
|
|KRDMD
|6,88
|420.799.875
|% -1,29
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5233
|8,5306
|% 1,23
|
|Euro
|10,0386
|10,0432
|% 0,71
|
|Sterlin
|11,6986
|11,7573
|% 0,59
|
|Frank
|9,1638
|9,2190
|% 0,41
|
|Riyal
|2,2651
|2,2764
|% 1,11
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|-39,44
|
|Altın Gr.
|480
|480
|-6,20
|
|Cumhuriyet
|3.177
|3.225
|-50,00
|
|Tam
|3.165
|3.246
|-45,10
|
|Yarım
|1.530
|1.570
|-21,82
|
|Çeyrek
|767
|785
|-10,91
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,79
|-1,07
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,23
|
|B. Petrol
|74,75
|74,75
|-0,70
|