***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.10.2021 14:51
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.08.2021
İhraç Tavanı Tutarı 490.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.09.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.10.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 490.000.000 TL nominal tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK'nın 14.10.2021 tarih ve 53/1522 sayılı toplantısında onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi ve eki.pdf
EK: 2 EK1-Başvuru Yazısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971017
BIST
15:251.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,36
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.402
15:259,2292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0518
|Açılış
|: 9,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2427
En Düşük
9,1719
15:2510,7119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0386
|Açılış
|: 10,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6000
|
10,7441
En Düşük
10,6401
15:25526,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -3,43
|Açılış
|: 526,79
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
526,25
BIST En Aktif Hisseler15:25
|KERVN
|0,77
|2.231.055
|% 10,00
|
|MERIT
|28,70
|42.396.210
|% 8,30
|
|CEOEM
|10,54
|107.914.823
|% 7,44
|
|KONTR
|62,85
|202.297.010
|% 6,08
|
|SARKY
|13,27
|37.366.288
|% 5,99
|
|BAYRK
|8,91
|2.576.077
|% -10,00
|
|LUKSK
|49,02
|42.966.030
|% -9,97
|
|PRKAB
|15,64
|115.583.711
|% -9,96
|
|KZBGY
|28,60
|170.840.105
|% -9,95
|
|DOBUR
|27,70
|1.598.496
|% -9,95
|
|GARAN
|8,98
|1.682.514.129
|% -3,02
|
|THYAO
|14,32
|738.440.844
|% 0,14
|
|KRDMD
|6,91
|688.935.034
|% 2,37
|
|EREGL
|17,60
|599.629.465
|% 0,28
|
|TUPRS
|128,00
|585.443.085
|% 2,40
|
|EKGYO
|1,87
|450.514.141
|% 1,63
|
|GARAN
|8,98
|1.682.514.129
|% -3,02
|
|YKBNK
|2,35
|352.301.274
|% -1,67
|
|ODAS
|1,50
|149.697.909
|% 4,17
|
|KRDMD
|6,91
|688.935.034
|% 2,37
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2253
|9,2292
|% 0,56
|
|Euro
|10,7039
|10,7119
|% 0,36
|
|Sterlin
|12,6599
|12,7234
|% 1,14
|
|Frank
|9,9423
|10,0022
|% 0,42
|
|Riyal
|2,4550
|2,4673
|% 0,59
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-23,99
|
|Altın Gr.
|527
|527
|-3,18
|
|Cumhuriyet
|3.485
|3.538
|-21,00
|
|Tam
|3.467
|3.554
|-21,60
|
|Yarım
|1.676
|1.719
|-10,45
|
|Çeyrek
|840
|860
|-5,23
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,15
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,84
|84,84
|0,84
|