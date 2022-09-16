***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.09.2022 17:57
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına ilişkin SPK' ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 12.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.09.2022
Ek Açıklamalar
12.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, 1.000.000.000 TL nominal tutarındaki nitelikli yatırımcıya ihraç edilmesi planlanan borçlanma aracı ihraç tavanı onayı için 16.09.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063649
BIST
17:423.376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 12,67
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
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3.399
En Düşük
3.318
17:4218,2879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0226
|Açılış
|: 18,4930
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|Önceki Kapanış
|: 18,4030
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18,2950
En Düşük
18,2446
17:4218,3715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1064
|Açılış
|: 18,4500
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|Önceki Kapanış
|: 18,3900
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18,3715
En Düşük
18,1814
17:42987,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 9,75
|Açılış
|: 987,92
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|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
988,00
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler17:42
|GLBMD
|13,09
|34.727.903
|% 10,00
|
|IZFAS
|3,63
|15.321.995
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,53
|23.442.607
|% 9,97
|
|ORCAY
|27,38
|135.833.392
|% 9,96
|
|VERTU
|30,04
|135.351.337
|% 9,96
|
|VAKBN
|10,39
|77.030.681
|% -9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.000.253
|% -9,97
|
|HALKB
|9,94
|2.688.729.938
|% -9,96
|
|ISGYO
|17,08
|59.362.719
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|8.264.865
|% -9,95
|
|AKBNK
|12,30
|7.039.101.490
|% -3,76
|
|ISCTR
|8,84
|6.100.814.399
|% -3,49
|
|YKBNK
|7,27
|5.799.912.505
|% 2,68
|
|ASELS
|34,26
|5.608.874.600
|% 1,18
|
|GARAN
|22,02
|4.545.791.619
|% -8,10
|
|YKBNK
|7,27
|5.799.912.505
|% 2,68
|
|ISCTR
|8,84
|6.100.814.399
|% -3,49
|
|EKGYO
|4,37
|2.698.114.122
|% 9,80
|
|AKBNK
|12,30
|7.039.101.490
|% -3,76
|
|HALKB
|9,94
|2.688.729.938
|% -9,96
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2818
|18,2879
|% 0,12
|
|Euro
|18,3615
|18,3715
|% 0,58
|
|Sterlin
|20,8484
|20,9529
|% -0,20
|
|Frank
|18,9244
|19,0384
|% 0,00
|
|Riyal
|4,8517
|4,8760
|% 0,06
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|13,01
|
|Altın Gr.
|987
|987
|9,28
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-52,00
|
|Tam
|6.698
|6.777
|65,00
|
|Yarım
|3.264
|3.313
|32,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.656
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,44
|19,47
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,46
|0,19
|
|B. Petrol
|92,15
|92,15
|1,29
|