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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

16.09.2022 17:57
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına ilişkin SPK' ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 12.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.09.2022

Ek Açıklamalar
12.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, 1.000.000.000 TL nominal tutarındaki nitelikli yatırımcıya ihraç edilmesi planlanan borçlanma aracı ihraç tavanı onayı için 16.09.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063649


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Tam 6.698 6.777 65,00  
Yarım 3.264 3.313 32,00  
Çeyrek 1.637 1.656 15,00  
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Gümüş Gr. 11,45 11,46 0,19  
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