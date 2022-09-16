***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına ilişkin SPK' ya Başvuru YapılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 12.09.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 16.09.2022Ek Açıklamalar12.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, 1.000.000.000 TL nominal tutarındaki nitelikli yatırımcıya ihraç edilmesi planlanan borçlanma aracı ihraç tavanı onayı için 16.09.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063649BIST