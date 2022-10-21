***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
21.10.2022 15:34
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Sermaye Piyaysası Kurulu onayı gereği.
Yetkili Organ Karar Tarihi 12.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 970.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.09.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.10.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK'nın 20.10.2022 tarih ve 60/1524 sayılı toplantısında 970.000.000 TL nominal tutarlı onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 Ek Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073284
BIST
15:273.919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 18,18
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.934
En Düşük
3.888
15:2718,6084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0016
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,5591
15:2718,0839
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,1242
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
18,0540
15:27970,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,06
|Açılış
|: 969,72
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
976,61
En Düşük
967,31
BIST En Aktif Hisseler15:25
|ERCB
|63,80
|241.464.734
|% 10,00
|
|KTSKR
|44,90
|113.144.496
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|41.584.080
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|523.120.686
|% 10,00
|
|CELHA
|20,68
|27.596.344
|% 10,00
|
|SNKRN
|17,40
|1.530.913
|% -5,23
|
|ETILR
|8,87
|76.798.962
|% -4,42
|
|NTGAZ
|29,16
|78.707.031
|% -3,64
|
|OZGYO
|3,64
|76.753.514
|% -3,45
|
|HEKTS
|29,08
|737.092.162
|% -3,13
|
|THYAO
|98,30
|3.784.297.683
|% -0,76
|
|TUPRS
|374,20
|2.004.285.055
|% 1,63
|
|SISE
|31,64
|1.970.835.042
|% 0,89
|
|EKGYO
|4,66
|1.928.814.425
|% 3,56
|
|SASA
|89,20
|1.664.910.900
|% 4,63
|
|EKGYO
|4,66
|1.928.814.425
|% 3,56
|
|TSKB
|2,86
|665.347.911
|% 2,14
|
|SKBNK
|1,97
|347.744.074
|% 3,14
|
|YKBNK
|9,59
|1.611.908.535
|% -1,03
|
|VAKBN
|9,06
|1.170.614.951
|% 2,60
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6001
|18,6045
|% -0,01
|
|Euro
|18,0716
|18,0797
|% -0,71
|
|Sterlin
|20,5371
|20,6401
|% -1,40
|
|Frank
|18,2645
|18,3745
|% -1,05
|
|Riyal
|4,9339
|4,9586
|% 0,06
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.621
|-6,67
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-3,21
|
|Cumhuriyet
|6.551
|6.650
|-74,00
|
|Tam
|6.579
|6.679
|-30,00
|
|Yarım
|3.206
|3.265
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.608
|1.632
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,35
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,98
|-0,20
|
|B. Petrol
|92,57
|92,57
|0,19
|
Seans Raporu
15:25
daha fazla
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15:40PRKME
Yüzde 5.40 oranında artışla 15.41 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 144, 840 adet işlem
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15:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, TTKOM, YKBNK
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15:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 76 artarak (% 0.37 ) 3, 464
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15:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, YAYLA, COSMO, KTSKR, ALKA, CELHA, AKMGY, SMRTG, MRSHL, MAGEN
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15:39
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