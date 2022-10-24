***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
24.10.2022 10:25
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 12.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 970.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.09.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.10.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.10.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK'nın 20.10.2022 tarih ve 60/1524 sayılı toplantısında 970.000.000 TL nominal tutarlı onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 Ek Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073468
BIST
11:463.961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
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|Açılış
|: 3.946
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|Önceki Kapanış
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3.996
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11:4618,6084
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|Önceki Kapanış
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18,6336
En Düşük
18,5049
11:4618,3068
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999,07
En Düşük
983,80
BIST En Aktif Hisseler11:46
|FENER
|62,15
|360.817.431
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|70.871
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|370.933
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|1.140.262
|% 10,00
|
|BMSTL
|29,10
|26.672.811
|% 9,98
|
|CONSE
|8,19
|204.096.044
|% -10,00
|
|BTCIM
|42,76
|21.392.093
|% -9,98
|
|SMRTG
|70,35
|337.703.607
|% -7,31
|
|CRFSA
|57,85
|60.334.268
|% -7,22
|
|ORGE
|22,46
|109.641.040
|% -6,57
|
|THYAO
|98,45
|2.714.369.826
|% 0,51
|
|EREGL
|30,88
|2.291.541.369
|% 4,54
|
|KRDMD
|12,73
|1.646.744.848
|% 3,33
|
|SASA
|95,40
|1.206.967.958
|% 2,42
|
|EKGYO
|4,67
|1.133.784.033
|% 0,65
|
|EKGYO
|4,67
|1.133.784.033
|% 0,65
|
|KRDMD
|12,73
|1.646.744.848
|% 3,33
|
|ODAS
|7,49
|803.326.165
|% -5,55
|
|TSKB
|2,86
|272.549.359
|% -1,38
|
|SKBNK
|1,98
|184.273.935
|% 1,02
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6049
|18,6084
|% 0,15
|
|Euro
|18,2972
|18,3068
|% -0,13
|
|Sterlin
|20,9997
|21,1050
|% 0,28
|
|Frank
|18,5148
|18,6263
|% -0,20
|
|Riyal
|4,9351
|4,9598
|% 0,13
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.648
|1.648
|-9,74
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-5,39
|
|Cumhuriyet
|6.677
|6.778
|46,00
|
|Tam
|6.672
|6.783
|74,00
|
|Yarım
|3.251
|3.314
|34,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.657
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,16
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|-0,17
|
|B. Petrol
|89,53
|89,53
|-1,81
|