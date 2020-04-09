***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
09.04.2020 14:16
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/04/2020
Açıklama
Şirketimizce yurt içinde 165 Milyon TL nominal tutara kadar borçlanma araçlarının halka arz ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836860
BIST
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|LINK
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|8.947.180
|% 10,00
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|DOCO
|347,60
|64.950.655
|% 10,00
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|CELHA
|8,14
|4.908.962
|% 10,00
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|KLNMA
|36,74
|12.236.435
|% 10,00
|
|BRYAT
|54,35
|3.509.346
|% 9,98
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|SALIX
|4,20
|71.936
|% -8,70
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|IHEVA
|2,48
|82.804.144
|% -6,77
|
|EGCEY
|0,42
|537.366
|% -6,67
|
|INFO
|5,40
|25.372.155
|% -5,26
|
|IZMDC
|9,35
|853.385
|% -3,01
|
|GARAN
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|1.109.967.988
|% 4,07
|
|GSRAY
|2,67
|815.545.271
|% 5,95
|
|ASELS
|25,20
|737.915.771
|% 0,80
|
|THYAO
|9,76
|737.885.702
|% 1,67
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|ECILC
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|555.029.442
|% 4,90
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|GSRAY
|2,67
|815.545.271
|% 5,95
|
|YKBNK
|1,98
|463.492.604
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|
|GARAN
|8,19
|1.109.967.988
|% 4,07
|
|ECILC
|4,50
|555.029.442
|% 4,90
|
|TSPOR
|4,05
|452.862.794
|% 9,46
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2750
|8,3165
|% -0,98
|
|Frank
|6,8472
|6,8885
|% -1,25
|
|Riyal
|1,7645
|1,7734
|% -1,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.682
|1.684
|37,97
|
|Altın Gr.
|359
|360
|1,53
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,41
|15,47
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,31
|0,05
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|B. Petrol
|34,25
|34,25
|1,41
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