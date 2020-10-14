***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
14.10.2020 17:39
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.10.2020
Açıklama
Şirketimizce yurt içinde 250 Milyon TL nominal tutara kadar borçlanma araçlarının halka arz ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881646
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|EKGYO
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|TSKB
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|Dolar
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|7,9083
|% -0,14
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|Euro
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|9,3115
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|Sterlin
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|Frank
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|Alış
|Satış
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|1.909
|17,90
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|Altın Gr.
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|485
|3,43
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|Cumhuriyet
|3.216
|3.264
|31,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|25,79
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|Yarım
|1.547
|1.587
|12,48
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|Çeyrek
|776
|794
|6,24
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|Gümüş.Ons
|24,44
|24,46
|0,30
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|6,20
|6,21
|0,06
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