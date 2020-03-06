***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
06.03.2020 17:38
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.01.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 06.03.2020 tarih ve 2714 karar sayısı ile 200.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825009
BIST
17:56109.647
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -2.168,20
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
17:566,0887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0249
|Açılış
|: 6,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
17:566,9145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0454
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9288
En Düşük
6,8333
17:56330,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,02
|Açılış
|: 330,02
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,77
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|ARMDA
|22,30
|1.769.404
|% 14,95
|
|OYAYO
|7,77
|5.890.181
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.472.473
|% 14,94
|
|EMKEL
|1,95
|3.341.676
|% 14,71
|
|VAKKO
|6,02
|190.587.208
|% 8,86
|
|DOCO
|461,30
|2.598.812
|% -10,43
|
|GARFA
|4,66
|17.225.525
|% -10,21
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|DGATE
|8,32
|30.799.381
|% -8,27
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|THYAO
|11,12
|1.081.763.646
|% -5,04
|
|ASELS
|29,56
|666.039.638
|% -2,38
|
|EREGL
|8,85
|443.910.799
|% 1,14
|
|GARAN
|9,97
|388.505.221
|% -3,20
|
|YKBNK
|2,42
|326.738.796
|% -4,35
|
|YKBNK
|2,42
|326.738.796
|% -4,35
|
|ODAS
|2,06
|277.698.845
|% -3,74
|
|KARSN
|1,85
|208.992.318
|% -3,14
|
|THYAO
|11,12
|1.081.763.646
|% -5,04
|
|EKGYO
|1,44
|131.934.611
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9223
|7,9620
|% 0,26
|
|Frank
|6,5181
|6,5574
|% 1,27
|
|Riyal
|1,6211
|1,6292
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.682
|1.683
|8,95
|
|Altın Gr.
|329
|329
|0,44
|
|Cumhuriyet
|2.181
|2.214
|28,00
|
|Tam
|2.171
|2.225
|27,52
|
|Yarım
|1.049
|1.076
|13,31
|
|Çeyrek
|526
|538
|6,66
|
|Gümüş.Ons
|17,32
|17,35
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,03
|
|B. Petrol
|48,09
|48,09
|-1,90
|