***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)









eltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 06.03.2020 tarih ve 2714 karar sayısı ile 200.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831431BIST