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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)

23.03.2020 15:06
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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 06.03.2020 tarih ve 2714 karar sayısı ile 200.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831431


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