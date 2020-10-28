***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
28.10.2020 10:46
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.09.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.09.2020 tarih ve 56/1121 karar sayısı ile onaylanan 125.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında 27.10.2020 tarihinde onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanında meydana gelen değişikliklere ilişkin güncelleme metni ve tek metin ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884599
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|506
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|3.400
|32,00
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|Tam
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|3.419
|33,01
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