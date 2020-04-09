***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
09.04.2020 14:22
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/04/2020
Açıklama
Şirketimizce yurt içinde 165 Milyon TL nominal tutara kadar borçlanma araçlarının halka arz ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan Özet ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836865
BIST
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BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|347,60
|64.954.131
|% 10,00
|
|CELHA
|8,14
|4.909.166
|% 10,00
|
|LINK
|26,62
|8.948.006
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|12.245.069
|% 10,00
|
|BRYAT
|54,35
|3.509.346
|% 9,98
|
|SALIX
|4,20
|71.936
|% -8,70
|
|IHEVA
|2,46
|84.547.054
|% -7,52
|
|EGCEY
|0,42
|537.366
|% -6,67
|
|INFO
|5,37
|25.963.262
|% -5,79
|
|ETYAT
|1,52
|9.114.048
|% -3,18
|
|GARAN
|8,16
|1.223.172.950
|% 3,68
|
|GSRAY
|2,56
|838.428.827
|% 1,59
|
|THYAO
|9,72
|815.368.230
|% 1,25
|
|ASELS
|25,16
|780.588.494
|% 0,64
|
|PGSUS
|44,92
|585.866.135
|% 5,20
|
|GSRAY
|2,56
|838.428.827
|% 1,59
|
|YKBNK
|1,98
|492.934.540
|% 4,76
|
|GARAN
|8,16
|1.223.172.950
|% 3,68
|
|ECILC
|4,48
|559.142.136
|% 4,43
|
|TSPOR
|3,95
|463.805.264
|% 6,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2704
|8,3118
|% -1,04
|
|Frank
|6,8500
|6,8913
|% -1,21
|
|Riyal
|1,7664
|1,7753
|% -1,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.672
|26,72
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,62
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,24
|15,27
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,03
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|B. Petrol
|34,50
|34,50
|1,66
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