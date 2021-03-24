***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.03.2021AçıklamaŞirketimizce yurt içinde 330 Milyon TL nominal tutara kadar borçlanma araçlarının halka arz ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan Özet ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920311BIST