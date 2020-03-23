***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
23.03.2020 14:55
sı ile onaylanan 200.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında onaylanan Özet ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831425
BIST
17:4185.006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -790,19
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
86.587
En Düşük
82.528
17:416,5794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0266
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6087
En Düşük
6,5266
17:417,1103
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,0887
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1224
En Düşük
6,9716
17:41323,01
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 7,18
|Açılış
|: 323,01
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
323,61
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|13,64
|109.086.160
|% 10,00
|
|DEVA
|9,35
|59.248.652
|% 10,00
|
|SELEC
|6,93
|17.517.208
|% 10,00
|
|DESA
|2,42
|1.493.470
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|36.626
|% 10,00
|
|ADNAC
|1,80
|7.886.632
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|70.084
|% -10,00
|
|KPHOL
|2,25
|14.499
|% -10,00
|
|YONGA
|8,10
|18.975
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|91.354
|% -9,99
|
|GARAN
|7,05
|1.415.526.027
|% -5,50
|
|ASELS
|20,90
|566.766.335
|% -2,34
|
|THYAO
|7,82
|451.820.714
|% -2,01
|
|YKBNK
|1,79
|329.414.239
|% -4,79
|
|ISFIN
|2,74
|289.688.354
|% -9,87
|
|GARAN
|7,05
|1.415.526.027
|% -5,50
|
|YKBNK
|1,79
|329.414.239
|% -4,79
|
|ISFIN
|2,74
|289.688.354
|% -9,87
|
|IHLGM
|0,69
|70.567.382
|% -8,00
|
|ODAS
|1,18
|103.291.014
|% -3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6388
|7,6771
|% 0,43
|
|Frank
|6,6802
|6,7205
|% 0,94
|
|Riyal
|1,7464
|1,7551
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.528
|1.529
|29,33
|
|Altın Gr.
|323
|323
|7,27
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|12,81
|12,84
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|2,71
|2,72
|0,06
|
|B. Petrol
|25,81
|25,81
|-1,17
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1344, 45 kaybederek (% -1.30 ) 102, 382
-
17:57XU100
Endeks 84, 984 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 95 altında . İşlem hacmi 7, 619.00 milyon TL de
-
17:57PGSUS
Yüzde -8.41 oranında düşüşle 23.96 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 989, 001 adet işlem
-
17:55LIDFA
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 2.56 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 909 adet işlem
-
17:54VESTL
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 9.11 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 414, 597 adet işlem