***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
14.09.2020 12:12
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Özet)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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17/08/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.09.2020 tarih ve 56/1121 karar sayısı ile onaylanan 125.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracına ilişkin onaylanan Özet ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874918
BIST
12:191.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,50
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
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1.109
En Düşük
1.103
12:197,4960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
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|Açılış
|: 7,5120
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|Önceki Kapanış
|: 7,5080
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7,4963
En Düşük
7,4451
12:198,8912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
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|Açılış
|: 8,8750
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|Önceki Kapanış
|: 8,8550
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8,8980
En Düşük
8,8309
12:19468,95
En Yüksek
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|: 0,58%
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|Açılış
|: 468,95
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|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
469,63
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler12:19
|MERKO
|3,85
|64.207.018
|% 10,00
|
|GRNYO
|2,75
|28.195.044
|% 10,00
|
|JANTS
|171,60
|49.618.270
|% 10,00
|
|MEGAP
|8,47
|4.204.799
|% 10,00
|
|MEGAP
|8,47
|4.204.799
|% 10,00
|
|PKENT
|1.086,60
|69.542
|% -10,00
|
|ISGSY
|8,68
|30.782.828
|% -8,63
|
|IZMDC
|17,37
|307.953
|% -8,63
|
|FORMT
|3,60
|77.745.305
|% -7,93
|
|CRDFA
|5,04
|16.148.653
|% -7,01
|
|KRDMD
|3,15
|1.111.004.485
|% 2,61
|
|PETKM
|4,32
|661.995.270
|% 1,65
|
|IHLAS
|1,07
|381.417.463
|% 0,00
|
|FENER
|39,66
|245.506.441
|% -0,60
|
|SISE
|6,30
|239.207.619
|% 1,12
|
|IHLAS
|1,07
|381.417.463
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,15
|1.111.004.485
|% 2,61
|
|PETKM
|4,32
|661.995.270
|% 1,65
|
|IHLGM
|1,50
|147.943.403
|% -3,23
|
|HLGYO
|2,37
|190.795.527
|% 5,80
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4918
|7,4960
|% 0,31
|
|Euro
|8,8849
|8,8912
|% 0,42
|
|Sterlin
|9,6058
|9,6539
|% 0,75
|
|Frank
|8,2244
|8,2739
|% 0,43
|
|Riyal
|1,9920
|2,0019
|% 0,29
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|6,38
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,44
|
|Cumhuriyet
|3.109
|3.156
|11,00
|
|Tam
|3.094
|3.171
|8,33
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|4,03
|
|Çeyrek
|750
|767
|2,01
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,87
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|0,04
|
|B. Petrol
|39,50
|39,50
|-0,33
|