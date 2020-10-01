***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
01.10.2020 16:12
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Özet)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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14.09.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.09.2020 tarih ve 56/1121 karar sayısı ile onaylanan 125.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında 01.10.2020 tarihinde onaylanan Özet ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877766
BIST
17:331.147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,36
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.155
En Düşük
1.143
17:337,7616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0403
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7813
En Düşük
7,6335
17:339,1152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0590
|Açılış
|: 9,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1365
En Düşük
8,9695
17:33474,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 7,57
|Açılış
|: 474,59
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
475,25
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler17:33
|NETAS
|21,34
|174.030.341
|% 10,00
|
|MERKO
|13,20
|114.762.400
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|3.327.713
|% 10,00
|
|CMBTN
|137,60
|10.542.572
|% 9,99
|
|SODSN
|26,00
|683.150
|% 9,98
|
|NATEN
|36,72
|461.935.358
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|308.693
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|942.052
|% -10,00
|
|EPLAS
|17,37
|72.219
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|134.509.149
|% -9,99
|
|SISE
|7,04
|2.076.363.679
|% -3,83
|
|GARAN
|7,14
|1.779.211.312
|% 0,56
|
|ASELS
|18,88
|1.556.914.424
|% -2,28
|
|TURSG
|6,19
|1.223.630.938
|% 8,98
|
|THYAO
|10,58
|1.106.518.186
|% 0,76
|
|SISE
|7,04
|2.076.363.679
|% -3,83
|
|GARAN
|7,14
|1.779.211.312
|% 0,56
|
|KRDMD
|3,39
|738.860.040
|% 0,00
|
|TURSG
|6,19
|1.223.630.938
|% 8,98
|
|EKGYO
|1,73
|311.304.932
|% 0,00
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7541
|7,7616
|% 0,52
|
|Euro
|9,0994
|9,1152
|% 0,65
|
|Sterlin
|9,9824
|10,0324
|% 0,57
|
|Frank
|8,4219
|8,4726
|% 1,09
|
|Riyal
|2,0658
|2,0761
|% 0,89
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|16,95
|
|Altın Gr.
|474
|474
|7,26
|
|Cumhuriyet
|3.142
|3.190
|20,00
|
|Tam
|3.125
|3.204
|18,91
|
|Yarım
|1.511
|1.550
|9,15
|
|Çeyrek
|758
|775
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|5,87
|5,88
|0,12
|
|B. Petrol
|40,26
|40,26
|-2,04
|
Seans Raporu
17:33
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-
17:44UTPYA
Yüzde 5.48 oranında artışla 15.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 654, 680 adet işlem
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17:43PETUN
Yüzde -4.23 oranında düşüşle 25.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 317 adet işlem
-
17:42XU100
Endeks 1, 144 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 08 altında . İşlem hacmi 20, 322.00 milyon TL de
-
17:42GLRYH
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 14.10 lira fiyatla işlem gören hissede 753, 020 adet işlem
-
17:41ERSU
Yüzde -6.09 oranında düşüşle 5.09 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 242, 943 adet işlem