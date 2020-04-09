***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
09.04.2020 14:19
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/04/2020
Açıklama
Şirketimizce yurt içinde 165 Milyon TL nominal tutara kadar borçlanma araçlarının halka arz ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836863
BIST
17:1595.250
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 2.024,56
|Açılış
|: 94.275
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|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
95.547
En Düşük
93.629
17:156,6673
En Yüksek
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|: -1,54%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|: -0,98%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
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7,2488
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|Açılış
|: 359,84
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|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
362,37
En Düşük
357,77
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|8,14
|4.909.182
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|12.247.017
|% 10,00
|
|DOCO
|347,60
|64.996.190
|% 10,00
|
|LINK
|26,62
|8.949.736
|% 10,00
|
|BRYAT
|54,35
|3.509.346
|% 9,98
|
|SALIX
|4,20
|71.936
|% -8,70
|
|IHEVA
|2,45
|87.005.015
|% -7,89
|
|EGCEY
|0,42
|537.366
|% -6,67
|
|INFO
|5,38
|26.094.318
|% -5,61
|
|ETYAT
|1,52
|9.196.313
|% -3,18
|
|GARAN
|8,30
|1.350.736.278
|% 5,46
|
|GSRAY
|2,66
|860.587.356
|% 5,56
|
|THYAO
|9,75
|838.556.195
|% 1,56
|
|ASELS
|25,22
|796.973.806
|% 0,88
|
|PGSUS
|45,20
|597.342.251
|% 5,85
|
|GSRAY
|2,66
|860.587.356
|% 5,56
|
|YKBNK
|1,98
|497.773.390
|% 4,76
|
|GARAN
|8,30
|1.350.736.278
|% 5,46
|
|ECILC
|4,50
|562.415.224
|% 4,90
|
|TSPOR
|4,03
|473.586.072
|% 8,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2726
|8,3140
|% -1,01
|
|Frank
|6,8520
|6,8933
|% -1,18
|
|Riyal
|1,7652
|1,7740
|% -1,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.677
|31,11
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,88
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,26
|15,33
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,30
|0,04
|
|B. Petrol
|34,34
|34,34
|1,50
|
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