***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06/04/2020AçıklamaŞirketimizce yurt içinde 165 Milyon TL nominal tutara kadar borçlanma araçlarının halka arz ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836863BIST