***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
15.12.2020 17:27
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.12.2020
Açıklama
Şirketimizce yurt içinde 200 Milyon TL nominal tutara kadar borçlanma araçlarının halka arz ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893235
BIST
18:051.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,85
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.389
|
1.400
En Düşük
1.385
18:057,8455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0053
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
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7,8683
En Düşük
7,8148
18:059,5409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0018
|Açılış
|: 9,5150
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|Önceki Kapanış
|: 9,5400
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9,5716
En Düşük
9,5061
18:05466,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,63
|Açılış
|: 466,37
|
|Önceki Kapanış
|: 461,75
|
468,40
En Düşük
460,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|3.264,80
|467.526.771
|% 10,00
|
|INTEM
|22,66
|2.631.642
|% 10,00
|
|UZERB
|51,10
|874.372
|% 9,99
|
|IZTAR
|16,31
|2.162.788
|% 9,98
|
|ISGSY
|19,83
|128.316.588
|% 9,98
|
|RTALB
|33,12
|170.091.570
|% -10,00
|
|ISKUR
|333.000,00
|333.000
|% -10,00
|
|IZMDC
|12,63
|56.657.687
|% -9,98
|
|BERA
|17,70
|108.495.693
|% -9,97
|
|ROYAL
|4,46
|1.273.792
|% -9,90
|
|GARAN
|9,65
|2.082.635.008
|% -0,10
|
|ODAS
|4,01
|2.065.405.953
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,42
|2.015.321.091
|% -0,18
|
|PETKM
|4,95
|1.692.498.963
|% 2,06
|
|EKGYO
|2,10
|1.455.226.620
|% 3,45
|
|EKGYO
|2,10
|1.455.226.620
|% 3,45
|
|ODAS
|4,01
|2.065.405.953
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,42
|2.015.321.091
|% -0,18
|
|PETKM
|4,95
|1.692.498.963
|% 2,06
|
|YKBNK
|3,14
|999.352.206
|% 2,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8413
|7,8455
|% -0,07
|
|Euro
|9,5350
|9,5409
|% -0,02
|
|Sterlin
|10,4671
|10,5196
|% 0,31
|
|Frank
|8,8122
|8,8653
|% -0,06
|
|Riyal
|2,0851
|2,0955
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|20,32
|
|Altın Gr.
|466
|467
|4,79
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.114
|-3,00
|
|Tam
|3.083
|3.161
|25,88
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|12,52
|
|Çeyrek
|747
|764
|6,26
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,41
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|0,13
|
|B. Petrol
|50,56
|50,56
|0,27
|
Seans Raporu
18:05
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 42 artarak (% 0.48 ) 1, 548
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17:55
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, RTALB, ISKUR
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17:53OSMEN
Yüzde 5.50 oranında artışla 24.16 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 101 adet işlem
-
17:52ALBRK
Yüzde 4.30 oranında artışla 1.94 lira fiyatla işlem gören hissede 233, 130, 147 adet işlem
-
17:50XU100
Endeks 1, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 28, 197.00 milyon TL de