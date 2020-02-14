***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.11.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 14.11.2019 tarih ve 65/1454 karar sayısı ile onaylanan 218.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında 43.000.000 TL nominal değerli ve 117 gün vadeli iskontolu finansman bonosu halka arzına ilişkin onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819157BIST