***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
23.03.2020 17:23
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23.03.2020 14:58:44 tarihinde yapılan bildirimin düzeltme bildirimidir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 06.03.2020 tarih ve 2714 karar sayısı ile onaylanan 200.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831498
BIST
17:1385.469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -327,25
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
86.587
En Düşük
82.528
17:136,5829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0301
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6087
En Düşük
6,5266
17:137,1005
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0789
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1129
En Düşük
6,9716
17:13323,33
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 7,50
|Açılış
|: 323,33
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
323,44
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|2,42
|1.491.689
|% 10,00
|
|DEVA
|9,35
|59.235.076
|% 10,00
|
|SELEC
|6,93
|17.515.926
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|36.626
|% 10,00
|
|ECZYT
|8,60
|35.327.015
|% 9,97
|
|ADNAC
|1,80
|7.791.006
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|70.084
|% -10,00
|
|KPHOL
|2,25
|14.499
|% -10,00
|
|YONGA
|8,10
|18.975
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|91.354
|% -9,99
|
|GARAN
|7,09
|1.332.399.303
|% -4,96
|
|ASELS
|20,98
|541.667.375
|% -1,96
|
|THYAO
|7,85
|436.127.834
|% -1,63
|
|YKBNK
|1,80
|319.149.684
|% -4,26
|
|ISFIN
|2,78
|268.489.915
|% -8,55
|
|GARAN
|7,09
|1.332.399.303
|% -4,96
|
|YKBNK
|1,80
|319.149.684
|% -4,26
|
|IHLGM
|0,70
|67.246.894
|% -6,67
|
|ISFIN
|2,78
|268.489.915
|% -8,55
|
|ODAS
|1,19
|98.892.540
|% -2,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6346
|7,6729
|% 0,37
|
|Frank
|6,6802
|6,7205
|% 0,94
|
|Riyal
|1,7480
|1,7568
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.526
|1.527
|27,31
|
|Altın Gr.
|323
|323
|6,95
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|12,86
|12,90
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|2,73
|2,73
|0,07
|
|B. Petrol
|26,30
|26,30
|-0,68
|
Seans Raporu
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17:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -878, 88 kaybederek (% -0.85 ) 102, 848
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Endeks 85, 353 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 52 altında . İşlem hacmi 7, 158.00 milyon TL de
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17:24ISBTR
Yüzde -7.73 oranında düşüşle 31, 000.20 lira fiyatla işlem gören hissede 36 adet işlem
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17:23GRNYO
Yüzde -7.00 oranında düşüşle 0.93 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 255, 979 adet işlem