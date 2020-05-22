***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.05.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 14.05.2020 tarih ve 30/631 karar sayısı ile onaylanan 81.500.000 TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında 22.05.2020 tarihinde onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846546BIST