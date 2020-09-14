***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
14.09.2020 12:11
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/08/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.09.2020 tarih ve 56/1121 karar sayısı ile onaylanan 125.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracına ilişkin onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874917
BIST
12:181.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,89
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.109
En Düşük
1.103
12:187,4960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0234
|Açılış
|: 7,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4963
En Düşük
7,4451
12:188,8912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0368
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8980
En Düşük
8,8309
12:18468,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,72
|Açılış
|: 468,95
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
469,63
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler12:18
|MERKO
|3,85
|63.744.352
|% 10,00
|
|GRNYO
|2,75
|28.181.085
|% 10,00
|
|JANTS
|171,60
|49.600.252
|% 10,00
|
|MEGAP
|8,47
|4.204.799
|% 10,00
|
|MEGAP
|8,47
|4.204.799
|% 10,00
|
|PKENT
|1.086,60
|69.542
|% -10,00
|
|ISGSY
|8,67
|30.016.317
|% -8,74
|
|IZMDC
|17,37
|307.953
|% -8,63
|
|CRDFA
|5,02
|16.125.112
|% -7,38
|
|FORMT
|3,63
|75.784.388
|% -7,16
|
|KRDMD
|3,17
|1.012.555.765
|% 3,26
|
|PETKM
|4,33
|657.808.499
|% 1,88
|
|IHLAS
|1,08
|380.660.856
|% 0,93
|
|FENER
|39,70
|244.573.987
|% -0,50
|
|SISE
|6,31
|230.094.875
|% 1,28
|
|IHLAS
|1,08
|380.660.856
|% 0,93
|
|KRDMD
|3,17
|1.012.555.765
|% 3,26
|
|PETKM
|4,33
|657.808.499
|% 1,88
|
|IHLGM
|1,50
|147.102.820
|% -3,23
|
|HLGYO
|2,36
|189.379.692
|% 5,36
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4918
|7,4960
|% 0,31
|
|Euro
|8,8849
|8,8912
|% 0,42
|
|Sterlin
|9,6052
|9,6533
|% 0,75
|
|Frank
|8,2223
|8,2718
|% 0,41
|
|Riyal
|1,9916
|2,0016
|% 0,27
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|6,34
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,47
|
|Cumhuriyet
|3.109
|3.156
|11,00
|
|Tam
|3.094
|3.170
|7,81
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|3,78
|
|Çeyrek
|750
|767
|1,89
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,87
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,04
|
|B. Petrol
|39,54
|39,54
|-0,29
|