***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
01.10.2020 16:13
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.09.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK)
10.09.2020 tarih ve 56/1121 karar sayısı ile onaylanan 125.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında 01.10.2020
tarihinde onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877767
BIST
17:351.147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,79
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.155
En Düşük
1.143
17:357,7596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0383
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7813
En Düşük
7,6335
17:359,1170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0608
|Açılış
|: 9,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1365
En Düşük
8,9695
17:35474,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 7,55
|Açılış
|: 474,57
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
475,25
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler17:35
|NETAS
|21,34
|174.030.341
|% 10,00
|
|MERKO
|13,20
|114.762.400
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|3.327.713
|% 10,00
|
|CMBTN
|137,60
|10.542.572
|% 9,99
|
|SODSN
|26,00
|683.150
|% 9,98
|
|NATEN
|36,72
|461.935.358
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|308.693
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|942.052
|% -10,00
|
|EPLAS
|17,37
|72.219
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|134.509.149
|% -9,99
|
|SISE
|7,04
|2.076.363.679
|% -3,83
|
|GARAN
|7,14
|1.779.211.312
|% 0,56
|
|ASELS
|18,88
|1.556.914.424
|% -2,28
|
|TURSG
|6,19
|1.223.630.938
|% 8,98
|
|THYAO
|10,58
|1.106.518.186
|% 0,76
|
|SISE
|7,04
|2.076.363.679
|% -3,83
|
|GARAN
|7,14
|1.779.211.312
|% 0,56
|
|KRDMD
|3,39
|738.860.040
|% 0,00
|
|TURSG
|6,19
|1.223.630.938
|% 8,98
|
|EKGYO
|1,73
|311.304.932
|% 0,00
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7541
|7,7596
|% 0,50
|
|Euro
|9,1036
|9,1170
|% 0,67
|
|Sterlin
|9,9824
|10,0324
|% 0,57
|
|Frank
|8,4219
|8,4726
|% 1,09
|
|Riyal
|2,0658
|2,0761
|% 0,89
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|16,95
|
|Altın Gr.
|474
|474
|7,26
|
|Cumhuriyet
|3.142
|3.190
|20,00
|
|Tam
|3.125
|3.204
|18,91
|
|Yarım
|1.511
|1.550
|9,15
|
|Çeyrek
|758
|775
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|5,87
|5,88
|0,12
|
|B. Petrol
|40,26
|40,26
|-2,04
|
Seans Raporu
17:35
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-
17:49VANGD
Yüzde 9.86 oranında artışla 6.91 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 428, 080 adet işlem
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17:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 19 artarak (% 0.01 ) 1, 284
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17:47XU100
Endeks 1, 146 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 20, 532.00 milyon TL de
-
17:47EMKEL
Yüzde 7.04 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 799, 443 adet işlem
-
17:46KENT
Yüzde 10.00 oranında artışla 367.50 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 055 adet işlem