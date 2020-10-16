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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)

16.10.2020 12:31
GÜNCEL HABERLER



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )

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İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.09.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.09.2020 tarih ve 56/1121 karar sayısı ile onaylanan 125.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında 15.10.2020 tarihinde onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882145


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Altın Gr. 488 488 0,52  
Cumhuriyet 3.220 3.268 16,00  
Tam 3.209 3.288 23,60  
Yarım 1.551 1.591 11,42  
Çeyrek 778 795 5,70  
Gümüş.Ons 24,38 24,43 0,11  
Gümüş Gr. 6,24 6,25 0,04  
B. Petrol 42,74 42,74 -0,42  
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