***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24/03/2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 29.04.2021 tarih ve 23/678 karar sayısı ile 330.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933669BIST